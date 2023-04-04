رئيس جامعة أسيوط يشارك «طلاب من أجل مصر» في حفل الإفطار الجماعي

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء أسرة «طلاب من أجل مصر» في حفل الإفطار الجماعي، الذي نظمته الأسرة احتفالا بشهر رمضان الفضيل، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب ومنسق عام الأسرة، ومساعده الدكتور محمد حسين موسى، والطالبة زينب أشرف رياض مقررة الأسرة ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب مصطفى علاء نائب مقرر الأسرة ورئيس اتحاد طلاب الجامعة إلى جانب حضور منسقي اللجان المركزية بالأسرة، وأعضاء الأسرة من طلاب الجامعة.

تفعيل المبادرات المجتمعية

وخلال حفل الإفطار وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب بمناسبة شهر رمضان الفضيل، مشيداً بما قدمه طلاب الأسرة من نشاط متميز خلال العام الجامعي الجاري في مختلف المجالات، وجهدهم المتعاون والمثمر داخل الجامعة، ونشاطهم المجتمعي لخدمة زملائهم الطلاب، وأفراد المجتمع الخارجي، التي تضمنت مؤخراً المبادرة المجتمعية التي تنظمها الأسرة تحت شعار «طلاب الخير فى شهر الخير»، والهادفة إلى توزيع بعض المواد الغذائية الهامة الأساسية على الأسر المصرية الأكثر احتياجا من أبناء محافظة أسيوط في إطار المشاركة المجتمعية للأسر المصرية.

العمل الجامعي

وصرح رئيس جامعة أسيوط بأن حرصه على المشاركة في حفل إفطار أسرة طلاب من أجل مصر يأتي دعماً من سيادته للأنشطة الطلابية الفاعلة والإيجابية التي تقدم المثل والنموذج الإيجابي للشباب المصري، التي تعزز من قيم العمل الجماعي، والخدمة المجتمعية، مؤكدا أهمية تفعيل دائرة المشاركة الطلابية لنشر الوعي لدى طلاب الجامعة .