ماذا حدث في موقع زلزال سوريا وتركيا المدمر بعد شهرين من حدوثه؟

مر أكثر من شهر على وقوع زلزال سوريا وتركيا الشديد، الذي وصلت درجته إلى 7.8 على مقياس ريختر بداية فبراير الماضي، الذي راح ضحيته بين مصابين ووفيات، أكثر من 50 ألف شخص، مع انهيار البنية التحتية جزئيا في البلدين.

وأصدر الهلال الأحمر، بيانا على موقعه الإلكتروني، حول الوضع في تركيا، لافتا إلى أن فرقه قدمت الدعم للصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال، ودعم أكثر من 42 ألف شخص، بجانب الإسعافات الأولية المختلفة، مشيرا إلى أن فرقه في سوريا، قدمت دعما لأكثر من 30 ألف شخص بالإسعافات الأولية النفسية.

خسائر تركيا بسبب الزلزال

لكن كانت الخسائر في تركيا واسعة، رغم كل المساعدات وشملت الخسائر انهيار214 ألف مبنى، وتضرر 14 مليون شخص، الذي يمثلون سدس سكان البلد مع إجبار 3 مليون شخص و300 ألف آخرين على ترك منازلهم.

وأوضح البنك الدولي، أن خسائر تركيا المادية بنحو 43.2 مليار دولار، وتحاول البلاد إعادة إعمار المناطق المنهارة حتى الآن.

خسائر سوريا

أما في سوريا، توفى نحو 6 آلاف في حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، في الوقت الذي قدر البنك الدولي خسائر سوريا بـ5.1 مليار دولار، أي ما يعادل 10% من ناتجها المحلي، وتحاول البلاد إعادة إعمار المناطق المنهارة حتى الآن.