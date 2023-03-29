عالم شهير يتوقع زلازل تضرب 10 مدن: «أكبر من كارثة تركيا وسوريا»

أدلى عالم الزلازل التركي الشهير «ناسي جور»، بتصريحات مثيرة تحدث فيها عن توقعاته بحدوث زلزال عقب زلزال كهرمان مرعش مرجحا أن يكون في إحدى الولايات التركية التي أعلن عنها ووصلت إلى 10 ولايات تركية.

من جهته أكد عالم الزلازل الشهير أن الضغط الذي نتج عن زلزال كهرمان مرعش انتقل إلى ولاية أضنة وتوقع حدوث زلزال فيها لتفريغ الضغط.

10 ولايات يمكن أن يقع فيها زلزال

وأشار عالم الزلازل إلى أن 10 ولايات يمكن أن يقع فيها زلزال عقب زلزال قهرمان مرعش ويترأس تلك الولايات إسطنبول والخطر الذي يتوقع في منطقة مرمرة.

وتابع: «بالإضافة لولايات إزمير وأنطاليا وقيصري وملاطيا وبينغول وكارليوفا وارزينجان وأضاف قائلاً إذا لم ندفع 20 مليار دولار للاستعداد فستدفع 100 مليار دولار خسائر».

ودعا عالم الزلازل إلى تسجيل جميع المباني المتضررة من الزلازل والخالية في إسطنبول وتأجيرها كدولة والتأكد من انتقال سكاننا الذين يعيشون في مبانٍ محفوفة بالمخاطر إلى أخرى والعمل على تقويتها أو هدمها.