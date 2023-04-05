الإفتاء توضح حكم أخذ الدواء وقت أذان الفجر

حكم أخذ الدواء وقت أذان الفجر، يشغل العديد من المسلمين، إذ يحاول الصائم في شهر رمضان المبارك المداومة على الفوز بصيام كل الأيام، فضلا عن حرصه على عدم فعل الأشياء التي تضيع منه الصيام، ومن الحيرة التي يقع فيها بعض الناس، هي تناول الدواء وقت أذان الفجر، لذلك يبحث العديد عن الحكم، وهذا ما نقدمه في السطور التالية.

حكم أخذ الدواء وقت أذان الفجر

أجابت دارالإفتاء عن سؤال ما حكم أخذ الدواء وقت أذان الفجر في إحدى فتواها قائلة: إن «من أخذ الدواء وقت أذان الفجر أي كان الأذان يؤذن وهو يأخذ الدواء وأكل بعدها، فلا يجوز صيامه، وعليه قضاء هذا اليوم، موضحة أنه لا يجوز الأكل والشرب أثناء أذان الفجر، لأن الإمساك يجب بطلوع الفجر، وأذان الفجر علامة على طلوعه».

هل يوجد كفارة للصيام؟

أضافت الإفتاء في فتواها عن حكم أخذ الدواء وقت أذان الفجر، أنه لا يوجد كفارة على المضطر لاستعمال هذا الدواء، مستشهدة بقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، مضيفة أنه أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم».