تتحرك مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم 1 أبريل 2023، حيث يزداد طول النهار كل يوم من أيام رمضان، لذا يتم التبكير بصلاة الفجر في حين تتأخر صلاة المغرب كل يوم عدة دقائق، وبناء عليه يتم تأخير الإفطار يوميًا بضع دقائق في مختلف الدول العربية والإسلامية التي تقع في نصف الكرة الشمالي.

سبب الحرص على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم 1 أبريل 2023

ويحرص أهل دولة السعودية، على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم 1 إبريل 2023، من أجل الاستعداد لوجبة السحور التي نصح النبي محمد بتناولها لأن فيها بركة.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم

وعن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم 1 أبريل 2023، يُؤذن لصلاة الفجر في السعودية في الساعة 4:41 صباحًا، أما صلاة الظهر فيؤذن بها في الساعة 12:40 مساءً، ويُؤذن أيضًا لصلاة العصر في الساعة 4:08 مساءً، أما صلاة المغرب وموعد الإفطار فيؤذن بها في الساعة 6:53 مساءً، ويُؤذن لصلاة العشاء في الساعة 8:12 مساءً.

وتحرص العائلات في السعودية وأغلب الدول العربية والإسلامية، على صلاة مختلف الفروض بشكل جماعي مع صلاة التراويح عقب صلاة العشاء، ويكون هناك صلاة قيام في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم المبارك.