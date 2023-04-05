تصعيد إسرئيلي جديد باقتحام «الأقصى» وقصف غزة تزامنا مع «عيد الفصح»

تزامنا مع عيد الفصح اليهودي، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استفزاز مشاعر الفلسطينيين في القدس، وغيرها من مدن الضفة الغربية، من خلال اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة من الجنود، واعتقال مئات المصلين، بالإضافة إلى قصف مناطق في قطاع غزة بالطائرات والمدفعية والسفن الحربية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن المتطرفين اليهود اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، تضم كل مجموعة حوالي 50 مستوطنا.

جولات استفزازية في ساحات الأقصى

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم القدسي، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، كما أدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل مغادرة المكان من جهة باب «السلسلة»، وسط حراسة الشرطة.

وجاء اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى بعد قليل من عملية جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المسجد عنوةً، وأجبرت مئات المصلين على المغادرة، بعد دعوات من جماعات «الهيكل» المزعوم إلى اقتحام المسجد الأقصى، بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي.

اعتقال 400 فلسطيني من داخل الأقصى

وعمدت قوات الاحتلال على إخلاء المسجد الأقصى من المصلين والمعتكفين، أمام سلسلة الاقتحامات التي دعت إليها الجماعات المتطرفة في عيد الفصح، الذي يبدأ من غروب شمس اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة أسبوع، حتى الأربعاء 12 أبريل الجاري.

وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وسط إطلاق كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 400 فلسطيني من داخل المسجد الأقصي.

قصف جوي وبحري ومدفعي على غزة

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنّ طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدة مواقع في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، ونقلت عن مراسلها أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعين في جنوب ووسط القطاع بالصواريخ، دون أن ترد أي معلومات عن وقوع إصابات.

وأشارت «وفا» إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف على موقع شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وألحقت به أضرارا جسيمة، كما أطلقت بحرية الاحتلال عدة قذائف صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على مغادرة البحر.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أحد المواقع في مدينة خان يونس، جنوب القطاع بـ4 قذائف، ما أدى إلى تضرره، إضافة إلى ممتلكات المواطنين المجاورة، كما أطلقت ثلاث قذائف صوب موقع شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.