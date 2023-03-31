250 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى

أدى 250 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي، على العدد الضخم من الفلسطينيين الذين توافدوا إلى المسجد المبارك منذ ساعات الصباح الأولى.

الاحتلال الإسرائيلي يضيق على المصلين

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن الاحتلال الإسرائيلي فرض تضييقات على المصلين، وحاول إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى، وقد أظهرت مقاطع فيديو تكدس عدد كبير للغاية من الفلسطينيين خاصة النساء عند معبر (قلنديا) شمال مدينة القدس المُحتلة.

إغلاق حاجز قلنديا

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز (قلنديا) أمام سيارات المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـ55 عامًا من العبور، إضافة لنصب حواجز حديدية عند باب العامود، وشارع الأنبياء، وشارع صلاح الدين، وغيرها، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى.