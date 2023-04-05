تداول 62 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر اليوم

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن حركة تداول البضائع في المواني التابعة لها تشهد نشاطاً كبيراً اليوم، خاصة فيما يتعلق بحركة الصادرات، وبلغ حجم التداول 62 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة.

وذكر بيان للهيئة، أن حركة استقبال ومغادرة السفن تشهد انتظاماً اليوم الأربعاء، وبلع إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 8 سفن، وتم تداول 62000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و805 شاحنة، و62 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وأوضح بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة الواردات سجلت اليوم 3000 طن بضائع، و366 شاحنة، و52 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 59000 طن بضائع، و439 شاحنة، و10 سيارات.

تصدير 49 ألف طن فوسفات إلى الهند

وتابع البيان، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة «عمان»، بينما تغادر السفينة «OPE QUEEN»، وعلى متنها 49 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند.

وأضاف البيان، بأن ميناء نويبع يشهد اليوم تداول 2400 طن بضائع، و285 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة «سينا»، بينما تغادر السفينتان «أيلة» و«بريدج»، فيما شهد الميناء أمس رحلات وصول وسفر لثلاث سفن، هي «سينا»، و«أيلة» و«بريدج»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1420 راكبا بموانيها.