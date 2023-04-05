«إعداد القادة» يستكمل فعاليات «رمضان يجمعنا» بمحاضرة عن القضية السكانية 

استمرت فعاليات الدورة الرمضانية التي نظمها معهد إعداد القادة لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية بعنوان «رمضان يجمعنا»، وشهد اليوم الثالث محاضرة عن القضية السكانية وبناء المجتمع، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني، وكلاء المعهد.

فعاليات اليوم الثالث للدورة الرمضانية لطلاب الجامعات

ومن جانبه قال الدكتور كريم همام، إن هذه الدورة الرمضانية تأتى استمرارا لدور المعهد المهم والحيوي في الاستثمار في عقول الشباب، وبناءً على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بتمكين الشباب والتواصل المباشر معهم، وفي ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعقد الدورات التثقيفية والتأهيلية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية والتوعية بالقضايا التي تهم الشباب في مجال تنظيم الأسرة والصحة الانجابية والقضاء على المشكلة السكانية، بهدف إعداد جيل من الكوادر الشبابية يكون مؤهلًا بالعلم والمعرفة، واعيًا ومستنيرًا يعمل لمصلحة مجتمعه ووطنه.

وخلال محاضرة القضية السكانية وبناء المجتمع والتي حاضر فيها إيمان محمد بنداري مدير مشروعك وحماية الطفل برئاسة حي حلوان، حيث تناولت أبعاد القضية السكانية والمتمثلة في «النمو السكاني - الخصائص السكانية - التوزيع السكاني - الفجوات»، وتم توضيح الوضع الحالي للقضية السكانية.

وأشارت «بندراري»، إلي الخطة الإستراتيجية للسكان والتنمية 2030، وكذلك التحديات السكانية التي تواجه مصر ومنها الفقر وانخفاض نسب التشغيل بين الإناث والبطالة ونسب الأمية مما ينعكس على مستويات الإنجاب، واستمرار النمو السكاني بشكل لا يتلاءم مع النمو الاقتصادي مما ينعكس على جهود التنمية، وانخفاض نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والإسكان والأرض الزراعية والمياه والطاقة، وتناولت التحديات البينية نتيجة الزيادة السكانية مثل التلوث والصرف الصحي والتخلص من النفايات مما ينعكس على صحة المواطن المصري وبالتالي هدر للطاقة والموارد البشرية وغيرها من التحديات.

كما شددت على مناقشة أهداف الإستراتيجية القومية للسكان والمتمثلة في الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، واستعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهاراتية والسلوكية، بالإضافة إلى إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.

معهد إعداد القادة

واستكملت فعاليات اليوم باستمرار تصفيات مجالات التسابق في كرة القدم الخماسي وتنس الطاولة والشطرنج في جو تنافسي شريف بعيدا عن التعصب والتشدد.