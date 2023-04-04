جامعة الإسماعيلية الأهلية تٌشارك بالدورة الرمضانية بمعهد إعداد القادة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن مشاركة وفد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في فعاليات الدورة الرمضانية التي تُقام في رحاب معهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة طلاب الجامعات الأهلية والحكومية والتكنولوجية فى الفترة من 2 أبريل إلى 6 إبريل الجاري.

تنوع الأنشطة الطلابية

وأكد أن تنوع الأنشطة الطلابية المُقدمة لطلاب الجامعات الأهلية يُساهم في صقل مهاراتهم واستثمار طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة فى مختلف الأنشطة، كما يعطى مؤشرًا قوياً علي اهتمام القيادة السياسية لإعداد وتأهيل جيل جديد من الشباب قادر على تحقيق التنمية المستقبلية.

وصرح أن مشاركة الطلاب تأتى تحت إشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

فعاليات مميزة بمعهد إعداد القادة

فيما أشاد الدكتور محمد عبد النعيم بالفعاليات المتميزة التي يُنظمها معهد إعداد القادة بحلوان سعياً إلى مد جسور التواصل بين الطلاب بعضها البعض، وتوسيع دائرة التعاون بين الجامعات بعضها البعض، وبين مؤسسات الوزارة لتبادل الأنشطة الطلابية وتبادل الثقافات المختلفة في الرؤى والأفكار، مما ينعكس على مستقبل أفضل للشباب.

بينما أشار الدكتور عادل حسن إلى أن الأنشطة الطلابية توفر بيئة علمية ثقافية اجتماعية تتعامل مع الطالب كمحور أساسي تنمي لديه طاقات الإبداع والقيادة بشكل عملي وواقعي، يقوم من خلالها الطلاب بعرض خبراتهم وتجاربهم.

تأتي المُشاركة الطلابية بالدورة الرمضانية بإشراف تنفيذي الدكتور محمد علي عبدالهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ويُشرف على الفوج ويرافقه الدكتورة أفنان بركات المدرس المساعد بكلية التجارة .

وبتنظيم ممدوح عثمان وطارق حماد بإدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.