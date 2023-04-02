جامعة الزقازيق تشارك في ملتقى «معا نلتقي» بمعهد إعداد القادة بحلوان

شاركت جامعة الزقازيق برعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، في ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس، الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان، خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس 2023، على مستوى الجامعات المصرية، وذلك تحت شعار «معا نلتقي»، تحت إشراف الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وأقيم الملتقى برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان.

ملتقى «معا نلتقي» بمعهد إعداد القادة

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والاهتمام ببناء الوعي وإعداد جيل من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزقازيق لنقل تلك الخبرات للطلاب، باعتبارهم خير سفير للجامعات المصرية.

وحاضر في فعاليات الملتقى نخبة من رواد الفكر السياسي والاجتماعي، منهم اللواء سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر، وأحد القامات التي كانت لها دور كبير في إثراء الحياة السياسية والعسكرية، وتحدث عن اتجاهات ودوائر الأمن القومي والعلاقات المصرية الخارجية.

وفد الجامعة يشارك بـ6 أعضاء

جدير بالذكر أن وفد الجامعة المشارك يضم 6 من شباب أعضاء هيئة التدريس من 3 كليات مختلفة حيث شارك من كلية الزراعة الدكتور أحمد سيد إبراهيم عبدالنبي، والدكتور رانيا فتحي عبد المطلب، والدكتور هانم سامي صادق، والدكتور محمد محمود هلال، بينما شارك من كلية الآداب الدكتور محمود سعيد عبد الوهاب، والدكتور راندا السيد محمد محسوب وشارك من كلية التربية الرياضية بنين الدكتور أحمد طارق مهدي.