«الأعلى للجامعات»: استقبال طلبات معادلة الشهادات الأجنبية عبر البريد السريع

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بدءا من 14 أبريل الجاري يجرى استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيراتها التي تمنحها الجامعات المصرية عن طريق خدمة البريد السريع فقط، ولن يجرى استلام أو متابعة هذه الطلبات بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

معادلة الدرجات العلمية الأجنبية من المجلس الأعلى للجامعات

وقال الأعلى للجامعات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخارص به، إن الطلبات المقدمة للمعادلة تجرى كل التعاملات بخصوصها عن طريق برنامج المعادلات الإلكتروني (استفسارات بخصوص كيفية التقدم – متابعة تطورات حالة الطلب – اي استفسارات أخرى) علما بأنه سيكون متاحا متابعة الموضوع بمجرد فتح حساب على موقع برنامج المعادلات الإلكتروني، وذلك من خلال بعض الخطوات التالية:

معادلة الدرجات العلمية

1- تقديم استفسارات عن طريق تحديد نوع المشكلة سواء كانت متعلقة بإدخال بيانات الدرجة العلمية أوبرفع الملفات أو سداد المصروفات المطلوبة، ومن ثم كتابة وصف المشكلة والإضافة.

2- من خلال الدعم المباشر Chat مع أحد موظفي إدارة المعادلات وكتابة المشكلة، وتلقي الرد مباشرة، علما بأنه يجرى الرد خلال يومين عمل.