نتيجة تنسيق كلية التربية جامعة السويس 2022.. الدرجات العلمية والأقسام

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات والمعاهد العليا لطلاب الثانوية العامة لعام 2021 – 2022 وجاء من ضمنها نتيجة تنسيق كلية التربية جامعة السويس 2022.

تنسيق كلية التربية جامعة السويس 2022

وتضمنت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات والمعاهد، نتيجة تنسيق كلية التربية جامعة السويس لعام 2022، الذي يمثل الحد الأدنى للقبول بكلية التربية جامعة السويس من خريجي الشعبة الأدبية وجاءت 282 درجة.

تنسيق كلية تربية جامعة السويس.. تعرف على أقسامها

بعد ظهور تنسيق كلية تربية جامعة السويس، تستعرض «الوطن» أقسام الكلية كالتالي:

اللغة العربية والدراسات الإسلامية، اللغات الأجنبية «إنجليزي - فرنسي»، العلوم الاجتماعية، الصحة النفسية، التربية الخاصة، تربية الطفل «رياض أطفال»، التربية المقارنة والإدارة التربوية، أصول التربية، تكنولوجيا التعليم، المناهج وطرق التدريس.

كلية التربية جامعة السويس تأسست عام 1981، نظراً للحاجة الشديدة لأبناء محافظة السويس لتواجد مثل هذه الكلية بالمحافظة للقضاء على معاناتهم سنوات طويلة من الاغتراب وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1981-1982.

وتتعدد الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية وهي: البكالوريوس، الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه، وكل درجة من هذه الدرجات لها برنامجها الخاص.