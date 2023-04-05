بسعر فائدة يصل لـ 18%.. بنك الاستثمار العربي يطرح شهادة جديدة

أعلن بنك الاستثمار العربي، بقيادة تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي، إصدار شهادة جديدة ذات أجل 3 سنوات بعائد ثابت على الجنيه المصري بسعر فائدة سنوي يصل لـ 18%.

وتقدم الشهادة الثلاثية الجديدة دوريات صرف عائد مختلفة بسعر فائدة 17.25% يصرف العائد شهرياً، و17.5% يصرف بشكل ربع سنوي، و18% يصرف سنوياً.

يتيح البنك بيع الشهادة من أول 1,000 جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه، كما يسمح بكسرها بعد مرور 6 شهور على شرائها، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها.