فرص تدريب في بنك الاستثمار العربي 2022 للطلاب.. 4 تخصصات مطلوبة

أعلن بنك الاستثمار العربي، توفير فرص تدريب للطلاب ببرنامج التدريب الصيفي AiBank-2022، مشيرًا إلى عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين.

واشترط البنك على المتقدمين لهذا التدريب، أن يكونوا في تخصصات: «المالية، وإدارة الأعمال، الاقتصاد، وكليات الهندسة تخصص كهرباء»، لافتًا في منشور عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن التدريب سيكون لطلاب الفرقة الأخيرة، على أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد بحد أدنى، وتقدير جيد جدا للغة الإنجليزية.

التوسع في تقديم الخدمات المصرفية وخاصة الخدمات الرقمية

وأعلن بنك الاستثمار العربى، عن افتتاح أحدث فروعه في منطقة الشيخ زايد، حيث يأتي هذا الفرع في إطار استراتيجية البنك التوسعية لفتح فروع جديدة في القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد خلال العام الحالي والمقبل بجانب نشر ماكينات الصراف الآلي لتغطي أغلب المناطق الحيوية.

ويأتي بالتزامن مع التوسع في تقديم الخدمات المصرفية وخاصة الخدمات الرقمية بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية والتطورات، التي يشهدها القطاع المصرفي على مستوى العالم مع الحرص على تقديم خدمات إلكترونية مختلفة متمثلة في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية، والجدير بالذكر ان تم تصميم الفرع الجديد وفقا لأحدث النظم الإلكترونية.

الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم بما يحمي مقدرات الشعوب العربية

من ناحية أخرى، شارك بنك الاستثمار العربي في المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، وقد عرض خلال المؤتمر دور البنوك العربية، على مدار السنوات الماضية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم بما يحمي مقدرات الشعوب العربية، كما القى الضوء على دور المصارف طوال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية لمواكبة التطورات العصرية الحديثة في نظم الدفع.