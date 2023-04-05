«صحة النواب»: صندوق حكومي لتعويض الأضرار الطبية بمشروع القانون الجديد

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، استمرار العمل على مناقشة ومراجعة مشروع قانون المسؤولية الطبية، للانتهاء من صياغات محكمة بشأن مواده.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

وقال الدكتور أشرف حاتم لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية يتضمن العمل في إطار متوازن على تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما يساهم في تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب والجهات التي تقدم خدمات الصحة.

صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الطبية

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية يتضمن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن أضرار المسؤولية الطبية، وتغطية وتعويض هذه الأضرار.

الحبس والغرامة حال التعدي على مقدم الخدمة الطبية

يذكر أنّ لجنة الصحة بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وعرض على الجهات المختصة لمراجعة مواده.

ويشتمل مشروع قانون المسؤولية الطبية عددا من العقوبات لمواجهة الجرائم التي تترتب على مخالفة بعض أحكام القانون، وتشتمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي، أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

كما يتضمن مشروع القانون الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أخل بالمسؤولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.