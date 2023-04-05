آخر أمنيات لاعب غزل المحلة الناشئ قبل وفاته: «نفسي ألعب مع الفريق الأول»

«تعالى اتفرج عليا يوم السبت ياكابتن، نفسي ألبس تيشرت الفريق الأول، أنا هموت نفسي عشان النادي يبقي في مكانه كويسة».. كانت هذه الكلمات هي آخر أمنيات أحمد هاني نجيب، لاعب غزل المحلة موليد 2007، ونجل الكابتن هاني نجيب لاعب نادي بلدية المحلة السابق، بحسب ما قاله محمد غنيم أحد أصدقاء اللاعب الراحل لـ«الوطن».

«قابلني يوم مباراة الاتحاد، وقال لي إن دي أمنيته»، بهذه الكلمات استكمل محمد غنيم وهو أحد المهتمين بالشأن الرياضي حديثه، مشيرا إلى أن اللاعب أحمد هاني نجيب كان لاعبا في فريق الناشئين بنادي غزل المحلة مواليد 2007، وكان ينتظره مستقبل كبير، نظرا لموهبته الكبيرة التي كان يتمتع بها.

تذكرة مباراة الأهلي

وأضاف محمد صلاح أحد أصدقاء اللاعب الراحل لـ«الوطن»، إن المتوفى الثاني كان برفقة صديقه الأول، ويُدعى مصطفى القط، وهو متزوج حديثا، منذ شهر يونيو الماضي، وزوجته حامل في شهرها الرابع.

وقال، إن المتوفين كانا يستقلان دراجة نارية «فيسبا» من أجل الحصول على تذاكر مباراة غزل المحلة والأهلي، حتي يكونا ضمن جمهور المشجعين لنادي غزل المحلة، وحال توقفهما بأحد المطبات الصناعية صدمتهما سيارة ملاكي من الخلف، ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

وأشار إلى تشييع الجثامين اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصاريح الدفن.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، وغرفة عمليات الإسعاف بمدينة المحلة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا بقرية عياش، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخر وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.