تفاصيل وفاة لاعب غزل المحلة وصديقه بحادث سير.. جمعتهما المدرجات وغيبهما الموت

شهدت إحدى قرى محافظة الغربية، أمس، حادث تصادم سيارتين ملاكي، أسفر عن وفاة الشاب أحمد هاني نجيب، لاعب غزل المحلة فريق 2007، وصديقه مصطفى عادل القط، وجرى نقلهما إلى مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفور وصول خبر الوفاة إلى الأهالي، اتشحت قرية منية شنتنا عياش بالسواد، إذ قال محمد غنيم، أحد أصدقائهما في تصريحات لـ«الوطن» أن الشابين توفيا في حادث تصادم سيارتين ملاكي حال استقلالهما دراجة نارية «فيسبا» من أجل الحصول على تذاكر مباراة غزل المحلة والأهلي، ليكونوا من ضمن المشجعين، إذ يحرصان على حضور المباريات سويا.

الحزن يخميم على رابطة مشجعي نادي غزل المحلة

بينما قال جلال بدير أحد الأصدقاء المقربين، إنه جرى الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وتسليم الجثامين إلى ذويها، لأداء صلاة الجنازة، مشيرا إلى أن هناك حالة من الحزن الشديد تخيم على أهالي مدينة المحلة الكبرى، وخاصة على رابطة مشجعي نادي غزل المحلة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا بقرية عياش بمدينة المحلة الكبرى، أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخر، وجرى نقلهم إلى مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.