العناني: يشرفني أن أضع خبراتي الأكاديمية والتنفيذية في خدمة «يونسكو»

قال الدكتور خالد العناني، المرشح لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، إنّ العالم بحاجة ماسة اليوم ربما أكثر من أي وقت مضى إلى الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وتقبل الاختلاف وقبول واحترام الآخر ونبذ العنف والكراهية والتعصب والتمييز وتعزيز التنوع الثقافي وسد الفجوة العلمية والتكنولوجية الهائلة ومضاعفة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة المتعلقة بإتاحة التعليم الجيد والابتكار والسلام والعدل.

وأضاف العناني خلال كلمته في مؤتمر صحفي: «يشرفني أن أضع خبراتي الأكاديمية والتنفيذية في خدمة المنظمة وأهدافها النبيلة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بوجدان كل مصرية ومصري عبر آلاف السنين منذ فجر حضارتنا المصرية العريقة وحتى يومنا هذا».

وتابع: «هذا الوجدان الذي يعلي قيمة السلام ويقوم على الوسطية والاعتدال ويمزج بين الهوية العربية والأفريقية وبين التراث الإسلامي والمسيحي واليهودي، من الطبيعي أن يحدو هذا المزيج المريد ببلادي نحو التطلع إلى الفوز بهذا المنصب الدولي الرفيع اعترافا بتراثها العريق وتقديرا لإسهاماتها الحضارية والثقافية والفكرية والتنويرية».

ووجّه العناني، الشك للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الجهدِ الذي بذلته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للإعداد المبكر لهذا الترشح، على نحو يعكس الأهمية التي توليها مصر لهذا المنصب الرفيع، قائلا: «كلي ثقة في الدعم الكامل الذي ستوفره كل مؤسسات الدولة لهذا الترشيح لحصول مصر على هذا المنصب الذي سيمكنها من الاستمرار في أداء دورها التثقيفي والتنويري وإرساء قيم السلام والعدالة ومد الجسور بين الشعوب».