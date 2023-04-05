تدشين مبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية «وطن واحد» في الدقهلية

دشنت محافظة الدقهلية، اليوم، مبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية «وطن واحد» بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والتي تستهدف تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية في عدد من قرى ومراكز المحافظة كمرحلة أولى، والتي تستهدف إقامة 6 قوافل طبية في 6 قري في 4 مراكز وتوزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولي بالرعاية وإقامة أكبر مؤدبة إفطار جماعي تشهدها المحافظة تضم مختلف الأسر والعائلات المصرية بالدقهلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في مختلف مدن وقرى مصر من خلال مشاركة المجتمع المدني، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وطن واحد تقيم 6 قوافل طبية في الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن المبادرة تستهدف إقامة 6 قوافل طبية في عدد 6 قري في 4 مراكز وتوزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وتبدأ المبادرة من اليوم الأربعاء الموافق 5 أبريل.

أماكن القوافل الطبية في الدقهلية

وأوضحت أن المراكز المستهدفة ضمن المبادرة بالقوافل الطبية تضم جميع التخصصات وصرف جميع الأدوية بالمجان، وهي:

- مركز ميت غمر ويضم قرية كفر الشيخ هلال

- مركز أجا ويضم قرية الديرس

- مركز المنزلة ويضم قرية النسايمة، والرودة، وعزبة نابليه

- ومركز المطرية ويضم مدينة المطرية