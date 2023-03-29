مبادرة «لحد البيت» توزع 63 ألف وجبة على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية تخصيص 30 مائدة رمضانية في 12 مركزًا إداريًا لإنتاج 10450 وجبة إفطار يوميًا، لتوزيعها على الأسر والفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وتقسيم المحافظة إلى 4 قطاعات بالتنسيق مع 30 جمعية ومؤسسة أهلية ومركزية، منها موائد ثابتة مجمعة ومنها توصيل وجبات للمنازل تفعيلا لمبادرة «لحد الباب».

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة العينية والمالية وتوفير وجبات إفطار للأسر الأولي بالرعاية والمستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

مستهدف توزيع 313 ألف وجبة حتي نهاية شهر رمضان

وقال الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي إن إجمالي ما تم توزيعه من وجبات إفطار صائم منذ بداية شهر رمضان وحتي الآن 63 ألف وجبة من إجمالي 313 ألف وجبة مستهدف توزيعهم حتي نهاية شهر رمضان المبارك.

توزيع صكوك وزارة الأوقاف

وأضاف أن إجمالي ما تم توزيعه من صكوك وزارة الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية منذ بداية شهر رمضان 52 طن من سلات الغذاء و4 أطنان من اللحوم.

توزيع الكوبونات مسبوقة الدفع من البنك الزراعي المصري

وأوضح أنه تم توزيع الكوبونات مسبوقة الدفع من البنك الزراعي المصري بمبلغ 250 ألف جنيه على المراكز التي تستهدف الأيتام والمرأة المعيلة وأصحاب الهمم بنطاق المحافظة، تقديم مساعدات عينية من مؤسسة تكافل وكرامة بإجمالي مبلغ 300 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد أن محافظة الدقهلية تتصدر المشهد الإنساني في المساعدات العينية للأسر الأولى بالرعاية، وتشهد أسبوع حافل بالموائد الرمضانية، وان هناك ارتفاع كبير لمشاركات مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية لدعم الأسر الأولي بالرعاية.