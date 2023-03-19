قافلة طبية وتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة وطن واحد بالإسماعيلية

وزعت مبادرة وطن واحد التابعة لمجلس القبائل العربية والعائلات المصرية بالتعاون مع مجلس الوزراء عدد من العبوات الغذائية على القرى الأكثر احتياجًا في مركز الصالحية بمحافظة الإسماعيلية.

وقال الشيخ كامل مطر رئيس مجلس للقبائل العربية أن المبادرة استهدفت عدة أماكن بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية، شملت توزيع 2000 عبوة غذائية علي الأسر المستحقة بعد التأكد من حالتها الاجتماعية بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي في محافظتي الشرقية والإسماعيلية.

قافلة طبية بمبادرة وطن واحد

وقال «مطر» في تصريحات خاصة للوطن أنه تم عمل قافلة طبية في مركز الصالحية شملت 17 تخصصًا طبيًا لتقديم الرعاية الطبية للأسر الأكثر احتياجا.

وشملت القافلة ضمنهم عيادة رمد مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وفرت الأدوية والنظارات الطبية بالمجان، للحالات المستحقة الي جانب إحالة الحالات المرضية الي المستشفيات لإجراء الجراحات اللازمة لهم.

وقال مطر: قطار الخير لن يتوقف أو يتوانى في الوصول لكافة ربوع مصر من الحدود إلى العمق ومن الصحراء إلى الساحل ومن الجبال إلى الأماكن الأكثر وعورة ليصل الخير لمستحقيه وفي سبيل ذلك يبذل المتطوعون من شباب المحافظات بالمجلس وقتًا وجهدًا حقيقيًا دعمًا وتأييدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تكاتف المجتمع المدني لمضاعفة الجهود والتشبيك لتوفير أقصى استفادة للمواطنين وتأثير التطوع والمتطوعين في نهضة الوطن".