هل التبرع بالدم يفطر الصائم؟.. دار الإفتاء تجيب

التبرع بالدم يفطر الصائم؟من الأسئلة التي أجابت عليها دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إذ تلقت سؤالًا يقول «هل نقل الدم من الصائم أو إليه يبطل الصيام؟» وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

التبرع بالدم يفطر الصائم؟

وبخصوص موضوع هل التبرع بالدم يفطر الصائم؟ قالت دار الإفتاء إنَّ: نقل الدم من الصائم لا يُفسِد الصومَ؛ لأن دخول الدم لا يكون مِن منفذٍ مفتوحٍ، وكذلك نقل الدم إليه؛ وذلك لعدم دخوله من منفذ مفتوح.

دار الإفتاء

وجاء في تفاصيل فتوى دار الإفتاء بخصوص الإجابة على سؤل هل التبرع بالدم يفطر الصائم؟: لا يبطل الصوم بنقل الدم من الصائم؛ لأنه كالحجامة بالنسبة له، وجمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وكذلك لا يبطل الصوم بنقل الدم إليه، وذلك لعدم دخوله من منفذ مفتوح.

واستعانت الدار بما قاله الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب»: مَذْهَبنا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَا -أي الحجامة- لا الحاجم ولا المحجوم، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ، قَالَ صَاحِبُ «الْحَاوِي»: وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِـ.

وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج»: (وَلَا يُفْطِرُ بِالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ)، أَمَّا الْفَصْدُ فَلَا خِلَافَ فِيهِ، وَأَمَّا الْحِجَامَةُ؛ فَلِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ: «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ».

كما استعانت الدار في الإجابة على سؤال هل التبرع بالدم يفطر الصائم؟ بما قاله الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» أيضًا: قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ.

واختتمت الدار بقولها: وبناء على ما سبق فنقل الدم لا يؤثر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر، والله سبحانه وتعالى أعلم.