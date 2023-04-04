بيان عاجل من «الإفتاء» حول حساب قيمة زكاة الفطر في مصر 2023 ورد الشبهة

أصدرَت دار الإفتاء المصرية بيانًا عاجلًا بعنوان «القول الفصل ورد الشبهة في مسألة حساب زكاة الفطر» أوضحت فيه أنَّ تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونُه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يُراعى التيسير في تحديده قدرَ الإمكان وَفق الضوابط الشرعية.

حساب زكاة الفطر 2023 في مصر

وبينت دار الإفتاء في بيانها عن حساب زكاة الفطر 2023 في مصر، أنَّه يتم مراعاة عدَّة أمور منها:

أولًا: رفع الحرج عن العديد من الأُسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبةً إذا احتُسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية.

ثانيًا: يظنُّ البعض أنَّ مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حُسب بناءً على السلعة الأقل سعرًا كان ذلك ضدَّ مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ إذ إن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين؛ ممَّا يساهم إيجابيًّا لصالح المستحقين لزكاة الفطر.

وواصلت الدار: «لذا يجرى احتساب الحد الأدنى لزكاة الفطر بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرًا؛ مراعاة لظروف الجميع مع تأكيد استحباب الزيادة لمن استطاع».

تحديد قيمة زكاة الفطر في مصر 2023

وتابعت دار الإفتاء حديثها عن احتساب قيمة زكاة الفطر في مصر 2023: «حُدِّدت قيمة الزكاة على أساس سعر إردب القمح، وتمّ توضيح ذلك في منشور سابق، وإذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، كالتمر مثلًا، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليًّا يبدأ من 16 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إنَّ وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرام (يرجى مراعاة أنَّ الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حدَّدتها دار الإفتاء المصرية كحدٍّ أدنى للزكاة عن الفرد الواحد.

وعليه، فإن حساب زكاة الفطر لابدَّ فيه من مجموعة من المعايير التي يجب مراعاتها وقد لا يدركها الفرد بنفسه، ولكن المؤسسات الدينية (دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية) تجتمع وتقرر الحدَّ الأدنى بما يتناسب مع الجميع.(الحد الأدنى لزكاة الفطر 30 جنيهًا عن الفرد ومن زاد فهو خير له).