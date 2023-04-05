انتهاء تصوير مسلسل كشف مستعجل.. اعرف مواعيد العرض والقنوات الناقلة

انتهى المخرج شادي الرملي من تصوير مسلسل كشف مستعجل بالكامل، وشهدت أجواء الاحتفال في التجمع بحضور أبطال العمل وصناعة حالة من البهجة والاحتفال، وجرى التقاط الصور التذكارية.

مسلسل كشف مستعجل

يذاع مسلسل كشف مستعجل عبر منصة watch it، منذ بداية شهر رمضان، ويجرى عرض آخر حلقتين من المسلسل عبر المنصة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، ولكنه سيذاع بداية من يوم 15 رمضان، حيث أنه مكون من خمسة عشر حلقة فقط يجرى عرضها في الجزء الثاني من الشهر.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

أعلنت قناة دي إم سي، إذاعة مسلسل كشف مستعجل، يوم 16 من رمضان، حيث حددت توقيت 11 ونصف مساءً يوميًا.

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6..

- جودة القناةHD.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام التاسعة والنصف مساء.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=967713897566862&external_log_id=586f63ca-d056-4ebf-8fe2-f252d57c1ec5&q=%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%20%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84

أبطال مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل بطولة كلا من الفنان مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وهناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق، وليلى عز العرب، المسلسل من إخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبوذكري.

قصة مسلسل كشف مستعجل

وتدور أحداث مسلسل كشف مستعجل، في إطار كوميدي، بعض الجرائم التي يتم اتركابها والتي تصل إلى القتل والتي يتورط بها الشيف يوسف برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال.