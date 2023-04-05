تنفيذ برنامج تدريبي للتمريض على أعمال الجودة ومكافحة العدوى بالشرقية

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، البرنامج التدريبي لهيئة التمريض، الذي تنظمه إدارة التدريب بالتنسيق مع إدارة التمريض بالمديرية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مدير إدارة التدريب، والقائم بأعمال مدير إدارة التمريض، ومشرفي وتمريض الأقسام الداخلية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

التعامل الآمن مع المرضى

تناول البرنامج التدريبي الذي نفذته مديرية الصحة حزمة من الموضوعات الطبية والتمريضية الهامة، منها الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى بالأقسام الطبية، ومعايير الجودة وسبل التعامل الآمن مع المرضى وخاصة بالعنايات المركزة، وأمن وسلامة المريض بمختلف الأقسام، ومهارات التواصل، وكيفية التعامل مع المرضي بصفة عامة، ومتابعة الحالات المرضية للحصول علي أفضل خدمة طبية ممكنة.

مهنة التمريض تعد رسالة إنسانية سامية

من جانبه أكد وكيل الوزارة علي تقديره واعتزازه بالدور الهام للهيئة التمريضية بالقطاع الصحي بالمحافظة، والتي تعد الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، وأن مهنة التمريض تعد رسالة إنسانية سامية لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية، للتخفيف من معاناة وآلام المرضى، مؤكداً علي أهمية السعي قدماً للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وعلي أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة الخدمة، مقدماً الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة، للارتقاء بمستوى أداء الخدمة المقدمة للمرضي والمواطنين بالمحافظة.