وزير الصحة يناقش مع وفد «اليونيسيف» دمج خدمات الصحة النفسية مع الرعاية الأولية

ناقش الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مع ممثل منظمة اليونيسيف في القاهرة، جيرمي هوبكنز، والوفد المرافق له، مستجدات ملفات العمل المشتركة بين الجانبين للعام المقبل 2023- 2024.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول خطة العمل المشتركة بين الجانبين، ودعم «اليونيسيف» لاستراتيجيات العمل في وزارة الصحة، وعلى رأسها ملفات التغذية، والرعاية الأولية، والتغطية الصحية الشاملة، وصحة الأمهات والأطفال وحديثي الولادة.

دمج «الصحة النفسية» ضمن برامج الرعاية الأولية

وأشار عبد الغفار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة التعاون بين الجانبين، بشأن تقديم الدعم الفني لدمج خدمات الصحة النفسية ضمن برامج الرعاية الأولية المقدمة بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، ومبادرة رئيس الجمهورية لتعزيز خدمات الرعاية الأولية، التي تشمل 251 منشأة طبية ضمن المرحلة الأولى.

مبادرة الألف يوم الذهبية

وأضاف أن الوزير ناقش مع وفد منظمة اليونيسيف دعم خدمات مبادرة الألف يوم الذهبية من حياة الطفل، بالإضافة لسبل تعزيز الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين وتغذيتهم ونموهم، ومناقشة التعاون في دعم برامج التطعيمات.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزير أكد أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في دعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، التي بدأ العمل عليها مؤخرًا، باعتبارها من أولويات الدولة المصرية للارتقاء بالنظم الغذائية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.