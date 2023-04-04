ما مرض الحمى النزفية وطرق الوقاية منه؟.. «الصحة العالمية» تجيب

كشف تقرير صادر عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أن مرض الحمى النزفية من بين حالات طوارئ الصحة العامة المهمة على المستوى الدولي، مستعرضًا في تقرير حديث صادر عنه تعريف مرض الحمى النزفية وطرق الوقاية منه.

وذكر تقرير «الصحة العالمية»، أنّ مرض الحمى النزفية من بين الأمراض التي تظهر بشكل مفاجئ، وتتضمن وجود حمى ونزف دم، وصدمة يُصاب بها الجسم، فضلاً عن ألم في العضلات والمفاصل.

مرض الحمى النزفية وطرق الوقاية منه

وفي إطار الإجابة عن ما مرض الحمى النزفية وطرق الوقاية منه؟ قال تقرير المنظمة، إنّ 5 أنواع من الحمى تُصنف ضمن الحميات النزفية الفيروسية، والتي تتضمن في الحالات الشديدة منها وجود نزيف من فوهات الأعضاء الداخلية، موضحًا أن هذه الأنواع هي كلاً من حمى الصفراء، وحمى الدنك النزفية، وحمى الوادي المتصدع، وحمى القرم والكونغو النزفية، وحمى إيبولا النزفية.

الحمي النزفية

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها، إنّ حدوث الحميات النزفية الفيروسية ومعاودتَها أمر يشكل مصدر مقلق للدول والمنظمة في أي مكان تظهر فيه بشكل كبير، نظرًا لإمكانية حدوث أوبئة رئيسية حال انتشارها، فضلاً عن معدلات وحالات وفيات جراء الإصابة بها.

ولفت التقرير إلى وجود تحديات في المرافق الصحية العاملة على مواجهة تلك الأمراض في منطقة إقليم شرق المتوسط، ومنها نقص التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة للكشف عن الإصابة بشكل دقيق في الوقت المناسب، فضلاً عن قصور لدى البعض في الترصد الوبائي، وإجراءات مكافحة العدوى، بما قد يزيد الأوضاع سوءًا.

وشددت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة الابتعاد عن الحشرات والقوارض التي تحمل الفيروس في إطار طرق الوقاية من فيروس الحمى النزفية.