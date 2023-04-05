إخماد حريق بمصنع غزل بفوه.. ومحافظ كفر الشيخ يطمئن على سلامة العاملين

شب حريق بمصنع للغزل بجوار المقابر بمدينة فوه، اليوم الأربعاء، وأسفر عن إصابة شخصين، الأول باختناق والثاني بإصابة بسيطة في القدم، وجرى نقلهما لمستشفى فوه المركزي.

إخماد سيارات الدفاع المدني للحريق

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، متابعة إخماد سيارات الدفاع المدني للحريق ومنع امتداده للمصنعين المجاورين له، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

منع امتداد الحريق للمصانع المجاورة

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، تلقيا إشارة بنشوب حريق بمصنع عادل شعبان، المجاور للمقابر، وهرعت 3 سيارات دفاع مدني، وعدد من رجال شرطة مركز فوه، ورجال المباحث، لموقع الحريق، و5 سيارات إسعاف، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للمصنعين المجاورين.

واطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على سلامة العاملين بالمصنع، كما اطمأن على انطلاق القطار رقم 867 القادم من شربين متجه لمحطة قلين،عقب خروج جزئي عن القضبان لإحدى عرباته، وتمكن الفنيون بالمحطة من إعادته للقضبان، دون حدوث أي إصابات في الأرواح، وانطلق القطار من محطة كفر الشيخ، لقلين، واستمرت حركة القطارات بكفر الشيخ دون تعطيل.