نشوب حريق بمصنع للصناعات الغذائية بالبحيرة.. والدفع بـ15 سيارة إطفاء «صور»

نشب قبل قليل، حريق هائل داخل مصنع للصناعات الغدائية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتجرى السيطرة عليه من قوات الحماية المدينة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حريق داخل مصنع بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد اندلاع حريق هائل داخل مصنع للصناعات الغذائية بحوش عيسى، وتجرى السيطرة عليه وحرر محضر بالواقعة.

الدفع بعدد 15 سيارة إطفاء

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية لمكان الحريق وجرى الدفع بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وجاري إخماد الحريق وحصر التلفيات.

كما تم فصل المرافق عن المكان وفرض كردون أمني حول المصنع حماية لأرواح المواطنين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.