نشوب حريق بمصنع أخشاب بالقناطر.. والدفع بـ9 سيارات إطفاء دون خسائر بشرية

تمكنت أجهزة الأمن، من السيطرة مساء اليوم، على حريق شب في مصنع أخشاب بالقناطر الخيرية، بعد الدفع بـ9 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وجار تبريد المكان.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وقررت تشكيل لجنة لفحص الحريق، وتكليف أجهزة الوحدة المحلية بمراجعة المصنع، وهل مرخص من عدمه؟

بلاغ بنشوب حريق بالقناطر

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمصنع خشب، مكون من 3 أدوار، بكفر الشرفا الغربى، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية.

على الفور جرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى السيطرة على الموقف، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجار تبريد الموقع، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وجاري التعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان، وتحرر محضر بالواقعة.

لجنة لفحص موقع الحريق

قال اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، إنه تقرر تشكيل لجنة من الوحدة المحلية، لفحص الحريق، ومعرفة سببه، ومراجعة اذا كان المصنع مرخص من عدمه، وهل تتوافر فيه اشتراطات الأمن والأمان والحماية المدنية.

وتشكيل لجنة لبيان سلامة موقع الحريق إنشائيا، وهل تسبب الحريق في أي مشكلات بالمبنى، والتأكد من عدم تجدد الحريق، والتأكد من سلامة المباني المجاورة، مؤكدا أنه جرى تبريد المكان، وجار حصر تكلفة الخسائر.