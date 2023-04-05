التفاصيل الكاملة لوظائف ملحق ثقافي بالمكاتب المصرية الثقافية بالخارج

أعلن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير وظائف «ملحق ثقافي - مدير مكتب» و«ملحق ثقافي» بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج في عدد من الدول.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي على تحقيق التواصل الثقافي والفكري والتعليمي مع دول العالم المختلفة، وتقديم الرعاية التعليمية والاجتماعية لأبناء المصريين المبتعثين للخارج، وكذا الطلاب المصريين الدارسين بالخارج على نفقتهم الخاصة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيانها، أن طلب شغل وظائف ملحق ثقافي يأتي في إطار القرار الوزاري رقم 5832 بتاريخ 10/12/2020 وتعديلاته بشأن شروط وقواعد ومعايير الندب، لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب الثقافية والتعليمية المصرية خارج البلاد.

وظيفة ملحق ثقافي – مدير مكتب

يعمل شاغل هذه الوظيفة ضمن التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري لدى إحدى الدول المعلن وبصفته مديرا للمركز الثقافي – إحدى المكتب الفنية المتخصصة- يكون مسئولا عن إدارة وتخطيط كافة الأنشطة الثقافية والتعليمية للتعاون مع هذه الدول وبما يخدم المصالح الوطنية لمصر.

وحدد الإعلان أن طلب وظيفة «ملحق ثقافي – مدير مكتب» بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج يشمل 7 دول، وهي:

موسكو - روسيا الاتحادية

بكين – الصين

مونتريال – كندا

مدريد - أسبانيا

لندن - المملكة المتحدة

روما - إيطاليا

وظيفة ملحق ثقافي

يعمل شاغل وظيفة ملحق ثقافي ضمن التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المدصري لدى إحدى الدول المعلن عنها للقيام بكل الأعمال والأنشطة التي يكلف بها.

فيما يشمل الإعلان عن طلب وظيفة «ملحق ثقافي» بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج في 4 دول جول العلم، وهي:

واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية

مونتريال - كندا

لندن - المملكة المتحدة

روما - إيطاليا

موعد التقديم بوظائف ملحق ثقافي

تم فتح باب التقدم على وظائف ملحق ثقافي من يوم الإثنين الموافق 3 أبريل، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 16 أبريل الجاري، الساعة 11.55 مساء.

شروط التقديم بوظائف ملحق ثقافي

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولأبويين مصريين ولا يحمل جنسية أخرى.

- غير متزوج من أجنبي، ويترتب على الزواج من أجنبي إنهاء الندب.

- ألا يزيد العمر عن 56 سنة وقت التقدم للإعلان.

- موافقة جهة العمل على السفر.

- أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأللا يكون موقعا عليه جزاء تأديبي.

- الحصول على موافقة الجهات الأمنية على السفر.

- أن يكون المتقدم لشغل وظيفة ملحق ثقافي مدير «مكتب/ مركز» أستاذ بإحدى الجامعات المصرية الحكومية أو المراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي، وأن يكون قائمًا بالعمل وقت التقدم للوظيفة.