تعرف على مواقع وزارة التعليم العالي للاطلاع على المؤسسات التعليمية المعتمدة

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، طلاب المراحل الدراسية المختلفة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية من المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة، موضحا أن بيانات المعاهد والمؤسسات التعليمية المختلفة متاحة بيناتها عبر المواقع الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن جميع القوائم يتم تحديثها دوريا للطلاب، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

قوائم وبيانات المؤسسات التعليمية المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية نقاط التواصل الخاصة بالطلاب للاطلاع على أسماء وبيانات المؤسسات المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي وفقاً لتصريحات رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأنه في حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة.

** موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

** حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

**حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)

**حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على(تويتر)

** قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، على حساب الوزارة على (فيسبوك)