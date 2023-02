قوائم الجامعات الروسية المعتمدة من وزارة التعليم العالي بمصر 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، قائمة الجامعات في روسيا وذلك بعد تحديثها بناءًا على قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 21/01/2023، إذ أكد حرصه الكامل على مصلحة الطلاب إلا أنه في حالة عدم التزام الطلاب بضوابط وشروط الالتحاق بالجامعات الأجنبية، فلن يتم معادلة شهاداتهم الحاصلين عليها.

قائمة طب الصيدلة

قائمة بالجامعات في تخصص الصيدلة (المحدثة) وذلك للذين يلتحقون بهذه الجامعات اعتباراً من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى2022/2023

.1-Moscow State University named after M.V. Lomonosov

جامعة موسكو الحكومية سميت M.V. لومونوسوف

2-The Saint Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University (SPCPU)

جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للكيماويات والصيدلة (SPCPU

3-I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

جامعة سيتشينوف الطبية الحكومية الأولى في موسكو

4-Tyumen State Medical University

جامعة تيومين الطبية الحكومية

5-Saratov State Medical University

جامعة ساراتوف الطبية الحكومية

6-Astrakhan State Medical University

جامعة استراخان الطبية الحكومية

7-Saint Petersburg State University

جامعة ولاية سانت بطرسبرغ

قائمة طب الأسنان

قائمة بالجامعات في تخصص طب الأسنان (المحدثة) وذلك للذين يلتحقون بهذه الجامعات اعتباراً من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023

1-SPSU-Saint Petersburg State University

جامعة ولاية سانت بطرسبرغ SPSU

2-KFU-Kazan (Volga Region) Federal University

جامعة KFU - قازان (منطقة فولغا) الجامعة الفيدرالية

3-I. M. Sechenov First Moscow State Medical University

M. Sechenov أول جامعة موسكو الطبية الحكومية

4-RUDN-Peoples' Friendship University of Russia

RUDN-Peoples 'جامعة الصداقة في روسيا

5-Pirogov Russian National Research Medical University

جامعة بيروجوف الروسية الوطنية للبحوث الطبية

6-MGMSU-Moscow State Medical and Dental University named after A. l. Evdokimov

جامعة إيفدوكيموف

7-Spbgmu First Saint Petersburg State Medical University named after L.P. Pavlov

جامعة الطبية الحكومية الأولى في سانت بطرسبرغ على اسم LP Pavlov

8-TSU-Tambov State University named after G.R. Derzhavin

جامعة سميت G.R. ديرزافين

9-Saratov State Medical University

جامعة ساراتوف الطبية الحكومية

10-Astrakhan State Medical University

جامعة استراخان الطبية الحكومية

11-North Western State Medical University named after I. I. Mechnikov

جامعة نورث ويسترن الطبية الحكومية

قائمة كليات الطب

قائمة بالجامعات في تخصص الطب العام (المحدثة) وذلك للذين يلتحقون بهذه الجامعات اعتباراً من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023

1-Moscow State University named after M.V Lomonosov

1-جامعة موسكو الحكومية

2-SPSU-Saint Petersburg State University

جامعة ولاية سانت بطرسبرغ SPSU

3-NSU-Novosibirsk National Research State University

4-Kfu-Kazan (Volga Region) Federal University

4- الجامعة الفيدرالية كفوكازان (منطقة الفولجا)

5-L.M. Sechenov First Moscow State Medical University

أول جامعة موسكو الطبية الحكومية

6-RUDN-peoples' Friendship University of Russia

RUDN- جامعة الصداقة الروسية

7-Saratov State Medical University

جامعة ساراتوف الطبية الحكومية

8-Astrakhan State Medical University

جامعة استراخان الطبية الحكومية

9-Pirogov Russian National Research Medical University

جامعة بيروجوف الروسية الوطنية للبحوث الطبية

10-Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov of the Ministry of Health of Russia

جامعة ولاية ريازان الطبية على اسم الأكاديمي I.P. بافلوف من وزارة الصحة الروسية

11-Tyumen State Medical University

جامعة تيومين الطبية الحكومية

12-Spbgmu First Saint Petersburg State Medical University named after L. P. Pavlov

جامعة سانت بطرسبرغ الطبية الحكومية

13-Tambov State University named after G.R. Derzhavin

جامعة ولاية تامبوف التي تحمل اسم G.R. ديرزافين

14-Volga Region Research Medical University

جامعة أبحاث منطقة الفولغا الطبية

15-North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov

جامعة نورث الطبية

قائمة بالجامعات في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات (المحدثة) وذلك للذين يلتحقون بهذه الجامعات اعتباراً من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023

1-Bauman Moscow State Technical University

2-TSU-National Research Tomsk State University

3-KFU-Kazan (Volga region) Federal University

4-Moscow Institute of Physics and Technology

5-Moscow State University named after M.V. Lomonosov

6-SPbSPU-St. Petersburg State Polytechnic University Peter the Great

7-Novosibirsk State Technical University

8-ITMO University -Saint Petersburg National Research University of Information technologies, mechanics and optics

9-Saint Petersburg State Electrotechnical University "LETI" named after V.I. Ulyanov (Lenin)

10-National Research Nuclear University MEPhI

11-Saint Petersburg State University

12-National research Technological University "MISIS"

قائمة بالجامعات في مجال الهندسة والدراسات التقنية (المحدثة) وذلك للذين يلتحقون بهذه الجامعات اعتباراً من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023

1-Bauman Moscow State Technical University

2-MEPhI-National Research Nuclear University "MEPhI"

3-TPU-National Research Tomsk Polytechnic University

4-Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

5-RUDN University

6-ITMO University-Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics

7-Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)

8-SPSU-Saint Petersburg Mining University

9-Moscow Architectural Institute (State Academy)

10-Ufa State Petroleum Technological University11-Tyumen State University

12-Novosibirsk State Technical University

13-MSTU STANKIN-Moscow State Technological University "STANKIN"

14-Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev

15-Moscow Aviation Institute

16-Perm National Research Polytechnic University

17-Moscow State University named after M.V. Lomonosov

18-Samara State Technical University (Samara Polytech)

19-St. Petersburg Electrotechnical University (LETI)20-National Research Technological University "MISiS"

كليات الآداب

قائمة بالجامعات في مجالات الآداب (المحدثة) وذلك للذين يلتحقون بهذه الجامعات اعتباراً من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023

1-Moscow State University named M.V. Lomonosov

2-Saint Petersburg State University

3-HSE-National Research University Higher School of Economics

4-NSU-Novosibirsk National Research State University

5-TSU-National Research Tomsk State University

6-KFU-Kazan (Volga region) Federal University7-MGIMO MFA of Russia

8-Ural Federal University named after B.N.Yeltsin

9-RUDN-peoples' Friendship University of Russia

10-Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation

11-Herzen State Pedagogical University of Russia

12-Samara University- Samara National Research University named after academician S.P.Korolev

13-Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod