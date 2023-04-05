«حياة كريمة» يساعد محلا يصرف منتجات للمواطنين المحتاجين بالآجل

سلَّط برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، الضوء على محل «الأرزاق بالله» في حلوان، الذي يساعد المحتاجين ويتيح لهم شراء سلع وسداد السعر على فترات.

وذكر صاحب المحل خلال البرنامج، أن أوضاع بعض الناس المادية صعبة وبعضهم حالتهم المادية جيدة إلى حد ما ولكن الغالبية أوضاعهم المادية صعبة في تلك المنطقة، متابعا: «نجد أناسا كثيرين يحصلون على منتجات ولا يستطيعون أن يدفعوا المبلغ بالكامل وقد يتأخرون في سداد مبلغ المنتجات».

مساعدة غير القادرين

وتابع صاحب المحل: «نساعد غير القادرين ونسمح لهم بالحصول على منتجات ويتأخرون في سداد سعرها، ونصبر على المواطنين ولا نطلب منهم دفع المبلغ فورا، وبعضهم شهر وآخرين شهرين».

حياة كريمة يهدي صاحب المحل ميدالية

وقررت مبادرة «حياة كريمة» إهداء صاحب المحل ميدالية أبطال حياة كريمة، بجانب مبلغ مالى لمواصلة مساعدة المحتاجين، كما قررت مبادرة حياة كريمة إهداء مبلغ 2000 جنيه أيضا لسيدة ظروفها المادية صعبة وعليها مديونية للمحل بعدما توفي نجلها.