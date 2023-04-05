«حياة كريمة» تشارك في بطولة سيتي كلوب الرمضانية.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حياة كريمة تشارك في بطولة سيتي كلوب الرمضانية».

«حياة كريمة» تشارك في بطولة سيتي كلوب

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في بطولة سيتي كلوب رمضانية من أجل تشجيع الشباب على الرياضة وممارستها في شهر رمضان المبارك ومساعدتهم على استغلال وقتهم بشكل سليم بالتعاون مع مؤسسات التحالف الوطني وبمشاركة أكثر من 100 فريق و1000 لاعب.

وقال أحد المسؤولين: «هذه الدورة الرمضانية على أعلى مستوى ويشترك فيها حوالي 98 فريق في الأندية المختلفة الموجودة لدينا في المحافظات».

الاهتمام بالرياضة أمر مهم

إلى ذلك، قالت مسؤولة أخرى: «الاهتمام بالرياضة أمر مهم للغاية والبداية بالدوري يشارك فيه المتطوعون الذين يخدمون الناس في القرى ويقومون بعمل الأنشطة ويفعلون ما يحبونه أمر نفتخر به كثيرا، فشهر رمضان مرتبط بمجموعة من الفعاليات الثقافية والدينية والرياضية، وبالتالي أن نكون موجودين بمتطوعينا المشاركين في الدورات الرمضانية أمر مهم جدا».