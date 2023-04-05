محافظ أسيوط: الانتهاء من إنشاء 88 مدرسة ضمن «حياة كريمة»

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في إفطار المحبة والسلام وحفل ختام الأنشطة المدرسية والتربوية، بمدرسة راهبات نوتردام ديزابوتر فيحي شرق مدينة أسيوط، بحضور الأنبا دانيال لطفي مطران ايبارشية الأقباط الكاثوليك في أسيوط، والأنبا مرقص مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهويدا الطماوي مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، وسير فريال موريس مديرة المدرسة، وبعض أعضاء مجلس الأمناء ومعلمي وطلاب وطالبات المدرسة.

إفطار شهر رمضان

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاها تناول إفطار رمضان وسط حضور ومشاركة العشرات من القيادات، ومجلس أمناء ومعلمي وطالبات المدرسة، تبعها احتفالية الفنية تضمنت عرضًا فنية لفريق مرحلة رياض الاطفال بالمدرسة ومختلف المراحل الدراسية.

المشاركة المجتمعية

ووجه محافظ أسيوط رسالة شكر وتقدير إلى نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، على هذا الحفل المتميز، والذي يعبر عن المحبة والسلام وتفعيل المشاركة المجتمعية.

مشروع حياة كريمة

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من إنشاء 88 مدرسة جديدة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودخولها الخدمة التعليمية للمساهمة في خفض كثافات الفصول، والقضاء على تعدد الفترات الدراسية، موضحًا أنّ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لتنفيذ 2000 مشروع بتكلفة تقارب 44 مليار جنيه، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والذي يجري تنفيذه في 7 مراكز على مستوى المحافظة كمرحلة أولى داخل 149 قرية و894 تابعا، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بكل ما يتعلق ببناء الإنسان المصري من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات، والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات، بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، لافتا إلى جولاته الميدانية وزياراته المتكررة لمختلف مدارس المحافظة بالقرى والمراكز والمدن الجديدة لتفقد سير العمل بمختلف مدارس المحافظة، ومشاركة الطلاب والمعلمين احتفالاتهم ومبادراتهم المجتمعية، معلنًا دعمه الكامل لكافة المبادرات والأنشطة المدرسية والمشاركات المجتمعية.