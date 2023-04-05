وفاة عجوز من نجع حمادي أثناء أداء العمرة.. رابع حالات قنا في رمضان

توفيت معتمرة من قرية الشاورية في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مع صلاة المغرب اليوم في المملكة العربية السعودية داخل الحرم المكي، اليوم الأربعاء، لتنال حسن الخاتمة.

وفاة معتمرة من قنا

السيدة تدعى، روحية أحمد محمد سليمان، عمرها 62 عاما، مقيمة قرية الشاورية بنجع حمادي، توفيت وهي محرمة وهي صائمة أثناء استكمال برنامج رحلة العمرة داخل الحرم المكي.

وقال محمود علي، أحد أقارب المعتمرة المتوفية، إنها قبل أن تتنقل إلى عمرة رمضان في الرابع من شهر رمضان ضمن فوج المعتمرين في نجع حمادي، تمنت من الله أن يحسن خاتمتها في الأراضي المقدسة.

وفاة المعتمرة بسبب أزمة قلبية

وأضاف لـ«الوطن»: «وصلت إلى الأراضي المقدسة في الخامس من رمضان، وأثناء استكمال العمرة أصيبت بأزمة قلبية في قبل الإفطار بدقائق معدودة داخل الحرم المكي».

وتابع بأنها دخلت المستشفى في الحرم المكي وتبين أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية، لتنال حسن الخاتمة التي تمنتها من ربنا، لافتا إلى أنها سيدة طيبة بالفطرة مواظبة على أداء الصلوات وسمعتها طيبة وحسن الخلق، بمعاملتها الحسنة بين الأهل والاقارب.

وأكد أن جثتها تم وضعها في مشرحة المستشفى، وسيتم دفنها في مقابر الشرائع في مكة المكرمة.

الحالة الرابعة من قنا

يذكر أن هناك 3 معتمرين توفوا في العمرة من سيدات محافظة قنا، منها حالة من مركز قفط، والثانية من نقادة والثالثة من قنا.