تفاصيل وفاة معتمرة من قنا أمام الكعبة.. حُسن الخاتمة في أيام مباركة

حُسن الخاتمة من أفضل الأدعية والأمنيات التي يطلبها الإنسان من ربه، خاصة في شهر رمضان الكريم، وهو ما نالته هبة مصطفى القباني، والتي توفيت في الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، أثناء أدائها عمرة شهر رمضان، ودُفنت في مقابر البقيع بعدما صلى عليها غالبية المعتمرين.

وفاة معتمرة في الحرم المكي

«هبة» في أوائل الخمسينات من عمرها، ولديها 5 أبناء، وهي زوجة الدكتور عبدالمنعم الخطيب، ابن مركز قفط بقنا، وأستاذ الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط، وكانت تقيم مع زوجها في محافظة أسيوط.

تفاصيل وفاة معتمرة أمام الكعبة المكرمة

وقال عادل فتوح، أحد المعتمرين في نفس رحلة المتوفاة لـ«الوطن»، أن هبة مصطفى القباني، إحدى معتمرات عمرة شعبان ورمضان نالت بفضل الله الشهادة بحسن الخاتمة في وفاتها.

وتابع «من كرم الله عملت عمرة شعبان، وهي بارة بوالدتها، وعملت عمرة لوالدتها، ومن الشاهد أن أمها توفت في 2 رمضان، وهبة توفيت 2 رمضان، أي في نفس تاريخ وفاة والدتها، وكان آخر عهدها بالصلاة في الروضة الشريفة».

وكشف «فتوح»، أن الراحلة تحركت مع الفوج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لعمل عمرة رمضان، وأحرمت وتوفيت وهي حارمة صائمة بسبب أزمة قلبية أمام الكعبة، ودُفنت في المملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور عبدالمنعم الخطيب، زوج المعتمرة المتوفاة «أشهد الله أنها كانت نعم الزوجة الصالحة، المطيعة البارة بأهلها وأهل زوجها، أمي بعد أمي، وأختي لأختي».