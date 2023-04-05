برنامج «حياة كريمة» يقدم مساعدة مالية لعامل نظافة: «نفسي أعيش مرتاح»

قدم الإعلامي أيمن مصطفى، حلقة جديدة من برنامج «حياة كريمة»، على قناة dmc، ويسلط البرنامج الضوء على عدد من النماذج المكافحة والمثابرة في الحياة، التي تسعى إلى كسب العيش من عملها.

قصة كفاح أحد عمال النظافة

واستعرضت الحلقة الجديدة، قصة كفاح أحد عمال النظافة الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، وما زال يكافح من أجل توفير حياة كريمة لأولاده.

وقال: «بشتغل عشان المصاريف، وعندي ولد وبنت، وجوزت البنت وابني لسه بيدرس، وشغال وربنا يدينا الصحة، شغال بقالي 30 سنة وساكن في الغورية، وأيام ربنا بيرزق بـ10 جنيهات وأيام 50 ونفسي أعيش مرتاح»، وقدم له البرنامج 500 جنيه مساعدة له.

برنامج حياة كريمة

ونجح برنامج «حياة كريمة» في موسمه الثاني الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك 2023، في إدخال السرور على عدد كبير من الأسر المصرية المستحقة، سواء بسداد ديونهم أو مساعدتهم فى المعيشة، وتجهيز المقبلات على الزواج، وتوفير مشروعات لغير القادرين.