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قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر

كتب:

محمد أسامة رمضان
07:51 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
قناة الناس

قناة الناس

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة الناس، من مسجد الإمام الحسين.

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