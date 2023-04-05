قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 07:51 م | الأربعاء 05 أبريل 2023 قناة الناس تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة الناس، من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: شيخ الأزهر عبر قناة الناس: واجب العلماء والدعاة التصدي للمغالاة في المهور رمضان عبد المعز عبر قناة الناس: تقوى الله الهدف الأسمى من الصيام شيخ الأزهر عبر قناة الناس: التيسير في المهر من سنن النبي علي جمعة عبر قناة الناس: القارئ عبد العظيم زاهر كان قرآنا يمشي على الأرض قناة الناس الناس بقلم محمد أسامة رمضان