علي جمعة عبر قناة الناس: عبد العظيم زاهر كان قرآنا يمشي على الأرض

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ مصر تربعت على عرش تلاوة القرآن بقرائها وعلمها في التجويد وعلم الوقف والابتداء والقراءات.

صوت الشيخ عبدالعظيم زاهر من الجنة

وكشف علي جمعة رحلة الشيخ عبد العظيم زاهر مع القرآن الكريم، خلال برنامج «مصر دولة التلاوة»، واصفًا صوت الراحل بأنه من نسيم الجنة، والذى لم يكن له شبيه، حيث كان يزداد حلاوة ولمعانا كلما امتدت تلاوته للقرآن لعدد أطول من الساعات، فكان قرآنا يمشي على الأرض.

وأضاف أن اهتمام المصريين بالقراءة جاء كنتيجة جينات موجودة في شعب مصر، فجعلها فى مركز القيادة والريادة.

مزمار من مزامير آل داوود

أشار إلى أن الشيخ شعيشع وصفه بأنه مزمار من مزامير آل داوود، مشيرًا إلى أن عبد العظيم زاهر ولد في العام 1904 في قرية من قرى القليوبية، وتوفي 1971 عن عمر ناهز 67 عاما.