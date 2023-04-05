رمضان عبد المعز عبر قناة الناس: تقوى الله الهدف الأسمى من الصيام

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن السبب في فرض الله عز وجل على الإنسان صيام شهر رمضان.

واستشهد «عبد المعز» خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، مؤكدًا أن الهدف الأسمى من الصيام هو تقوى الله.

الخوف من الله

وأضاف الداعية الإسلامي: «ماذا لو كل الناس تخاف ربنا؟» متابعًا: «باب بيتك يكون مفتوح ومحدش يجي جنبك، فلوسك إذا وقعت أو ضاعت ترجع تلاقيها مكانها، وهذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى».

وصية التقوى هي الأغلى

وأكد أن وصية التقوى هي أغلى وصية في القرآن الكريم؛ لأن الله أوصى بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مستشهدًا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا».

وأشار إلى أن الله عز وجل لا يقبل غير التقوى ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها.