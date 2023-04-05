رئيس «الإنجيلية» من إفطار رمضاني في إحدى الكنائس: «بنكمل بعض»

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء في الإفطار الرمضاني الذي نظمته الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور القس عزت شاكر، راعي الكنيسة، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشورى.

ورحب «زكي» بالحضور معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الإفطار الرمضاني، وقال: «نشكر الله على عمق التواصل بين المصريين، ونحن المصريين -مسلمين ومسيحيين- بنكمل بعض، ونشعر بالانتماء معًا، ومالناش غير بعض، وستظل الكنيسة في مصر مفتوحة لكل المصريين».

ومن جانبه قدم الدكتور القس عزت شاكر الشكر لجميع الحضور، وقال: «تمتد علاقتنا التي تملأها المحبة لسنين طويلة، وإفطارنا معًا يعكس صلابة النسيج المصري».