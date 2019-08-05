شيخ الأزهر يستقبل رئيس الطائفة الإنجلية لتهنئته بعيد الأضحى

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، وفد الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور أندريا زكي، رئيس الطائفة؛ للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

أبدى الإمام الأكبر سعادته بتهنئة رموز الطائفة الإنجيلية له بعيد الأضحى، مضيفًا أن مشاعر المحبة والتلاحم بين أبناء المجتمع المصري تجسد قيم التسامح والسلام الموجودة في الإسلام والمسيحية، وهي القيم التي صنعت هذا النموذج المصري في التعايش، حتى باتت مصر مثالًا لدولة المواطنة ومنارة للتعايش الاجتماعي.

من جانبه، أوضح وفد الطائفة الإنجيلية، أن التواصل بين المصريين في المناسبات والأعياد يعكس روح الأخوة الحقيقية التي تجمعهم، مؤكدين أن الأزهر الشريف بمواقفه الوطنية ومنهجه المتسامح أصبح مظلة لجميع المصريين بكل فئاتهم.