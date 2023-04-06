تجديد حبس «توحة» لحيازته فرد خرطوش بالزاوية الحمراء.. يستخدمه في المشاجرات

قرر قاضي المعارضات بجهات التحقيق، تجديد حبس عاطل 15 يومًا للمرة الثانية، على ذمة التحقيقات، لحيازته سلاح ناري «فرد خرطوش»، يستخدمه في المشاجرات بمنطقة القصيرين، دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، كما استعجلت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

يستخدمه في المشاجرات

كان رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، نجحوا في ضبط «كمال. و. و» شهرته «توحه»، يبلغ من العمر 27 سنة، عاطل مقيم بمنطقة القصيرين، بحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد اتنين طلقة من العيار ذاته، بعدما وردت معلومات له من أحد المصادر السرية، بحيازة المذكور سلاح ناري، يستخدمه في المشاجرات، وعمل التحريات تبين صحة المعلومات.

وبتقنين الأوضاع، جرى مداهمة منزله، وضبطه بحوزته السلاح الناري، وعدد من الطلقات، وبعرضه على رئيس المباحث، اعترف المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الدفاع عن النفس، فأمر بتحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.