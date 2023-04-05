النيابة تأمر بإرسال مخدرات ضُبطت بحوزة سائق بالشروق لمعمل الطب الشرعي

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، حبس سائق سيارة ميكروباص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت 12.5 كيلو، كما طلبت النيابة التحريات حول هذه الشأن، بينما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وذلك لفحصه وبيان الجدول المدرج به.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما خرجت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الشروق التابعة لمديرية أمن القاهرة، وأثناء السير في إحدى شوارع المدينة تمكنوا من ضبط عنصر إجرامي، حال سيره بسيارة «ميكروباص» قيادته بدائرة القسم.

رحلة سقوط المتهم من القليوبية للشروق

وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 12.5 كيلوجرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، فتم اصطحابه إلى ديوان القسم وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالي، هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،120،000 مليون ومائة وعشرون ألف جنيه تقريبا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.