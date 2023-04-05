وزير الرياضة يهنئ عبد الرحمن طلبة ببرونزية بطولة العالم لسلاح الشيش

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعب منتخب مصر للسلاح عبد الرحمن طلبة، لحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الشيش تحت 17 سنة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية، في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري، مشيدا بأداء اللاعب عبد الرحمن طلبة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن اللاعب عبد الرحمن طلبة، نموذج يحتذى به بين الشباب الرياضي الطموح، متمنياً التوفيق للاعب في المنافسات المقبلة.

أشرف صبحي: النتائج المتميزة تعكس تطور واستقرار المنظومة الرياضية

وأكد الوزير أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كل الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية، مبينًا أن تلك النتائج المتميزة تعكس حالة التطور والاستقرار التي تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، مؤكدا اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ المنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها، الذي تجلت ثماره على مدى السنوات الماضية على مختلف الأصعدة.

التتويج بالميدالية البرونزية إنجاز مصري

وكان عبد الرحمن طلبة قد تُوج بالميدالية البرونزية، في إنجاز مصري جديد، عقب خسارته في نصف النهائي من بطل الصين بنتيجة 15-8.