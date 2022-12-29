بعد توجيه السيسي.. تحرك برلماني عاجل لدعم المنظومة الرياضية لذوي الهمم

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اللجنة ستعكف، خلال اجتماعاتها المقبلة، على دراسة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قوانين تشجع ذوي الهمم عللا ممارسة الرياضة، للوصول إلى إصدار تشريع يتماشى مع التوجيهات الرئاسية، ويحقق نقلة نوعية للمنظومة الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أنّ الرئيس السيسي منح شباب مصر من ذوي الهمم حقوق غير مسبوقة، إذ أطلق عام 2018 عامًا لذوي الهمم وكان محفزًا لتلك الشريحة، كما حرص على إقامة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص «مصر 2020»، والتي ضمت 800 لاعب من 42 دولة؛ لتمثل أكبر تجمع في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، وهو ما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية.

وأشار إلى أنّ لجنة الشباب تدعم ذوي الهمم وحريصة على توجيه الجهات المعنية بالشباب بتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية حيث قامت اللجنة بزيارة عدد من مراكز الشباب والاندية للوقوف علي احتياجات ذوي الهمم.

وأكد رئيس لجنة الشباب أنّه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، وهو يحرص على ضمان حقوقهم ودمجهم في المجتمع كشريك أساسي في الوطن، ويعكس تطبيق الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف كان أهمها تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى توفير وخلق فرص عمل لهم من أجل المشاركة.