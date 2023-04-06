أحمد سمير يفوز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول

فاز أحمد سمير سليمان، رئيس الاتحادين المصري والعربي لكرة القدم المصغرة «الميني فوتبول» بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد.

انتخابات الميني فوتبول

وكانت أسرة الميني فوتبول المصرية، قد غمرتها الفرحة ،عقب انتهاء إجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة ( الميني فوتبول ) والإعلان عن فوز المصري أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ورئيس الاتحاد العربي بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول عقب الانتخابات التي أجريت بالاتحاد، فيما فازت الايفوارية دجيليكا ياهو بمنصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي.

وأعرب أحمد سمير عن سعادته بفوزه بهذا المنصب الذي يأتي تكليلاً للمجهود الكبير الذي بذله علي مدى السنوات الأربع الماضية.

منصب أفريقي جديد لمصر في الرياضة

وقال لـ«الوطن»: «إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ، نجاحات كبيرة محليا ودوليا في وقت قياسي وهدفنا الأسمي هو تشريف الراية المصرية في المحافل الدولية وسعادته الأكبر هي إضافة منصب أفريقي جديد لمصر في الرياضة»

ووجه أحمد سمير ، التحية إلي رئيس الاتحاد الأفريقي، أشرف بن صالحة وكل زملائه في المكتب التنفيذي الذين وضعوا ثقتهم الكبيرة، فيه واعدا إياهم ببذل الجهد الكبير لخدمة الشباب الأفريقي، وتوسيع قاعدة الانتشار للعبة، وتقديم كل سبل التعاون للاتحادات الناشئة، للارتقاء برياضة الميني فوتبول، في القارة السمراء.

وأضاف رئيس الاتحادين العربي والمصري للميني فوتبول: «مبروك لبلدي الحبيب مصر قيادة وشعبا، مبروك لأسرة الميني فوتبول المصرية حفظ الله مصر حفظ الله الوطن».